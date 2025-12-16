Потрібні "світлові роки": Туск про терміни конфіскації заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що угода, яка дасть змогу ЄС використати заморожені активи РФ для відновлення України, "ще дуже далеко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

"На даний момент у нас є рішення, що дозволяє назавжди заморозити російські активи... Однак із цього моменту до потенційного використання цих коштів для відновлення України, не кажучи вже про військову підтримку України, ще світлові роки", - визнав Туск.

За його словами, на саміті в Брюсселі в четвер, рішення про виділення цих коштів Україні не ухвалять. При цьому, як очікується, буде досягнуто згоди про фінансування України на наступні два роки.

"Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як фінансового важеля, тобто гарантій за кредитами", - сказав він журналістам.

Що говорять у США

У Туска поцікавилися, чи збігається позиція США з цього питання з позицією Європи, на що той сказав, що "різниця в думках абсолютно очевидна". Вашингтон закликає не порушувати цю тему, оскільки це впливає на переговори.

"Американці кажуть: залиште ці російські активи в спокої, тому що важко сісти за стіл переговорів із Путіним і сказати: "Давайте підемо на компроміс, але ми заберемо ваші гроші". Це американський аргумент, який закликає бути дуже обережними і не доводити справу до межі краху", - заявив Дональд Туск.

Водночас він додав, що американці були б зацікавлені використати ці гроші "по-іншому". Прем'єр припускає, що США теж використали б частину активів РФ, але попередньо, за узгодженням із Кремлем.

"Іноді виявляється, що американці, як і раніше, дотримуються ділового підходу до цього питання... Важко говорити про єдину європейсько-американську позицію в цьому питанні", - резюмував польський чиновник.