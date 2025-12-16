Нужны "световые годы": Туск о сроках конфискации замороженных активов РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение, которые позволят ЕС использовать замороженные активы РФ восстановления Украины, "еще очень далеко".

"На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы... Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы", - признал Туск.

По его словам, на саммите в Брюсселе в четверг, решение о выделении этих средств Украине не примут. При этом, как ожидается, будет достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

"Однако существуют различные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств в качестве финансового рычага, то есть гарантий по кредитам", - сказал он журналистам.

Что говорят в США

У Туска поинтересовались, совпадает ли позиция США по этому вопросу с позицией Европы, на что тот сказал, что "разница во мнениях совершенно очевидна". Вашингтон призывает не поднимать эту тему, так как это влияет на переговоры.

"Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть за стол переговоров с Путиным и сказать: "Давайте пойдем на компромисс, но мы заберем ваши деньги". Это американский аргумент, призывающий быть очень осторожными и не доводить дело до грани краха", - заявил Дональд Туск.

В то же время он добавил, что американцы были бы заинтересованы использовать эти деньги "по-другому". Премьер допускает, что США тоже использовали бы часть активов РФ, но предварительно, по согласованию с Кремлем.

"Иногда оказывается, что американцы по-прежнему придерживаются делового подхода к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейско-американской позиции в этом вопросе", - резюмировал польский чиновник.