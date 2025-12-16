Нужны "световые годы": Туск о сроках конфискации замороженных активов РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что соглашение, которые позволят ЕС использовать замороженные активы РФ восстановления Украины, "еще очень далеко".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
"На данный момент у нас есть решение, позволяющее навсегда заморозить российские активы... Однако с этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, еще световые годы", - признал Туск.
По его словам, на саммите в Брюсселе в четверг, решение о выделении этих средств Украине не примут. При этом, как ожидается, будет достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.
"Однако существуют различные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств в качестве финансового рычага, то есть гарантий по кредитам", - сказал он журналистам.
Что говорят в США
У Туска поинтересовались, совпадает ли позиция США по этому вопросу с позицией Европы, на что тот сказал, что "разница во мнениях совершенно очевидна". Вашингтон призывает не поднимать эту тему, так как это влияет на переговоры.
"Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть за стол переговоров с Путиным и сказать: "Давайте пойдем на компромисс, но мы заберем ваши деньги". Это американский аргумент, призывающий быть очень осторожными и не доводить дело до грани краха", - заявил Дональд Туск.
В то же время он добавил, что американцы были бы заинтересованы использовать эти деньги "по-другому". Премьер допускает, что США тоже использовали бы часть активов РФ, но предварительно, по согласованию с Кремлем.
"Иногда оказывается, что американцы по-прежнему придерживаются делового подхода к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейско-американской позиции в этом вопросе", - резюмировал польский чиновник.
Замороженные активы РФ
Напомним, в пятницу 12 декабря страны-члены ЕС согласились заморозить активы РФ в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не придется продлевать каждые полгода.
Помимо этого уже не первый месяц Евросоюз рассматривает возможность предоставления "репарационного кредита", который будет обеспечен замороженными активами России.
Но против этого решения выступает Бельгия, где хранятся большинство российских активов, а именно - около 140 млрд евро.
Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер требует, чтобы ЕС обеспечил для Euroclear защиту от рисков. Среди условий - предоставить необходимые ресурсы на случай, если РФ введет санкции.