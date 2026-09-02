"Потрібні переговорники". Путін заявив, що Росія уникає ударів по керівництву України

У ході спілкування з пресою російського диктатора запитали, чи є зараз імунітет у президента Володимира Зеленського та керівництва України від російських ударів, на що була дана така відповідь:

"Ну, як ви бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що нам потрібні якісь люди, якщо вони зрозуміють, що вони хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не просто за 40 днів знищувати нашу економіку і ставити Росію на коліна і завдавати нам чергового стратегічного удару, стратегічної поразки. Ну, якісь там нам."

Він додав, що удари по керівництву – це заявка на тероризм, і якщо ситуація дійде до такого, то в Кремлі подумають, як відповідати.