"Потрібні переговорники". Путін заявив, що Росія уникає ударів по керівництву України

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговорники, які не ставитимуть РФ "на коліна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ після саміту ШОС у Киргизстані.
У ході спілкування з пресою російського диктатора запитали, чи є зараз імунітет у президента Володимира Зеленського та керівництва України від російських ударів, на що була дана така відповідь:
"Ну, як ви бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що нам потрібні якісь люди, якщо вони зрозуміють, що вони хочуть вирішувати питання мирним шляхом, а не просто за 40 днів знищувати нашу економіку і ставити Росію на коліна і завдавати нам чергового стратегічного удару, стратегічної поразки. Ну, якісь там нам."
Він додав, що удари по керівництву – це заявка на тероризм, і якщо ситуація дійде до такого, то в Кремлі подумають, як відповідати.
Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна закриє небо над Росією, доки Москва продовжує війну. Зокрема, територія РФ буде під атакою дронів. У зв'язку із цим Зеленський попередив авіакомпанії, що небо в Росії стає цілком небезпечним.
Путін, відповідаючи на запитання щодо цієї заяви, назвав слова Зеленського "заявкою на державний тероризм", сказавши, що Москва не веде переговори з терористами.
Також російський диктатор заявив, що переговори щодо миру з Україною заморожені, і що війська Росії отримали наказ готуватися до завдання ударів по енергетиці України.