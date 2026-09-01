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Путін заявив, що переговори "заморожені", але посланці Трампа - бажані гості

23:38 01.09.2026 Вт
2 хв
Диктатор також розповів, з ким із команди Трампа Москві "комфортно"
aimg Катерина Коваль
Путін заявив, що переговори "заморожені", але посланці Трампа - бажані гості Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори щодо України наразі "фактично заморожені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна, проведену після саміту ШОС.

"Переговори з Україною зараз заморожені", - заявив Путін, додавши, що якщо хтось хотів би внести в процес "позитив", Росія це вітає.

Диктатор також не виключив розширення кола учасників переговорів, якщо нові сторони справді можуть зробити внесок у процес. За його словами, для перемовин потрібні "фахівці, військові та дипломати".

Окремо Путін прокоментував сам візит Реткліффа до Москви, заявивши, що контакти між спецслужбами існували навіть у найважчі періоди холодної війни: "Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом".

Він також повідомив, що Росії комфортно працювати зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та його зятем Джаредом Кушнером, назвавши їх "завжди бажаними гостями".

Раніше стало відомо, що Путін зчепився з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном через курс країни на ЄС - протокольна розмова переросла у відверту суперечку перед камерами.

Раніше того ж дня стало відомо, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня - через позицію щодо війни в Україні.

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