Війська РФ отримали наказ завдавати ударів по енергетиці України, - Путін

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Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що армії Росії надано вказівку щодо завдання масованих ударів по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ після саміту ШОС у Киргизстані.