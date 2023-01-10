Потрібні нам не для прогулянок. Кулеба пояснив Бербок, навіщо Україні німецькі танки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Харкова зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив, що німецькі танки - це не примха України. Бо вони потрібні ЗСУ не для прогулянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Facebook .

"Танки потрібні для звільнення українських міст і сіл, які все ще під російською окупацією. Щоб урятувати їх від руйнувань, які сьогодні бачила Анналена у Харкові. Щоб захистити нашу енергетичну інфраструктуру та врятувати українців від злочинів Росії. Ось для чого потрібні німецькі танки", - заявив він.

Міністр не має сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard.

"І ще, я думаю, що й уряд Німеччини десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде прийняте. Сумно тільки, що це рішення ще не прийняте і через нього ми втрачаємо дорогоцінний час та життя", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Бербок під час візиту до Харкова заявила, що ЗСУ можуть розраховувати на подальші постачання зброї від Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.