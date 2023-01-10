ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потрібні нам не для прогулянок. Кулеба пояснив Бербок, навіщо Україні німецькі танки

Новость на русском →
Харків, Вівторок 10 січня 2023 19:51
Потрібні нам не для прогулянок. Кулеба пояснив Бербок, навіщо Україні німецькі танки Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Харкова зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив, що німецькі танки - це не примха України. Бо вони потрібні ЗСУ не для прогулянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Facebook.

"Танки потрібні для звільнення українських міст і сіл, які все ще під російською окупацією. Щоб урятувати їх від руйнувань, які сьогодні бачила Анналена у Харкові. Щоб захистити нашу енергетичну інфраструктуру та врятувати українців від злочинів Росії. Ось для чого потрібні німецькі танки", - заявив він.

Міністр не має сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard.

"І ще, я думаю, що й уряд Німеччини десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде прийняте. Сумно тільки, що це рішення ще не прийняте і через нього ми втрачаємо дорогоцінний час та життя", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Бербок під час візиту до Харкова заявила, що ЗСУ можуть розраховувати на подальші постачання зброї від Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році