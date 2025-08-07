Потрібне реальне припинення вогню, але з РФ чіткої публічної відповіді немає, - Зеленський

Україна готова до реального припинення вогню, але саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Дав йому наше українське бачення вчорашньої розмови з президентом Трампом і колегами в Європі. Еммануель поінформував про свої контакти з лідерами - ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день", - повідомив президент.

За його словами, Україна та Франція координують позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання.

Зеленський наголосив, що від виваженості та дієвості кожного кроку України, Європи та Америки, залежить дуже багато - і зараз, і на майбутнє.

"Погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною. Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля", - зазначив він.

Також Зеленський також домовився ще обговорити підсумки їхніх розмов протягом дня з іншими лідерами.