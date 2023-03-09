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Не потрібна взагалі: більшість українців проти вивчення російської мови в школах

Фото: російська мова не потрібна в школах, вважають більшість українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2023 року більшість українців (52%) проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"І хоча зараз 42% підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови", - зазначають соціологи.

За даними КМІС, у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз - лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови.

Зараз фактично з зазначених 42% переважна більшість - 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) - хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам, зазначають автори дослідження.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року абсолютна більшість українців вважають політичну владу Росії винною у скоєнні воєнних злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%. Громадян Росії вважають винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.

За даними "Левада-Центру", у лютому 2023 року майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України.

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КМИС