Не потрібна взагалі: більшість українців проти вивчення російської мови в школах

"І хоча зараз 42% підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови", - зазначають соціологи.

За даними КМІС, у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз - лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови.

Зараз фактично з зазначених 42% переважна більшість - 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) - хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам, зазначають автори дослідження.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.