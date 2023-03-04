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Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

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Москва, Субота 04 березня 2023 12:01
Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною Фото: війну з Україною підтримують 77% жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка війни проти України серед росіян з лютого 2022 року тільки зросла. Дві третини населення вважає, що вона йде успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Наприкінці лютого 2023 року 77% підтримують "дії російських збройних сил в Україні" (рік тому - 68%), не підтримують - 17% (рік тому - 23%).

Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

Прихильників мирних переговорів у суспільстві, як і раніше, трохи більше, ніж прихильників продовження військових дій (50% проти 43%). Проте частка прихильників продовження плавно зростала з жовтня минулого року, у міру того, як відбувався шок від оголошення мобілізації, зазначають соціологи.

Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

Для більшості респондентів найкращими умовами укладання мирної угоди між Росією та Україною є обмін військовополоненими (85%) та негайне припинення вогню (51%). Неприпустимими умовами опитані вбачають відмову від окупації Запорізької та Херсонської областей (як неприпустиме це сприймають 67%), Луганської та Донецької областей (71%), а також вступ України до НАТО (76%).

Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

З листопада минулого року дещо збільшилася частка респондентів, які вважають, що "спецоперація" просувається успішно. Якщо наприкінці осені 2022 року так рахували 54%, то у лютому цього року - 63%. Близько чверті (24%) вважають, що "військова операція" просувається неуспішно.

Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

При цьому 6% респондентів вважають, що майже всіх цілей "військової операції" досягнуто, 66% - що "якихось цілей досягнуто, якихось - ні", ще 18% вважають, що "майже ніяких цілей не досягнуто".

Майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною

Опитування "Левада-центру" проведено 21-28 лютого 2023 року серед 1626 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року абсолютна більшість українців вважають політичну владу Росії винною у скоєнні воєнних злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%. Громадян Росії вважають винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.

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