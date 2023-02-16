ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки Путін: українці вважають співучасниками воєнних злочинів всіх жителів Росії

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 лютого 2023 10:41
Не тільки Путін: українці вважають співучасниками воєнних злочинів всіх жителів Росії Українці вважають жителів Росії винними у воєнних злочинах. Дані опитування групи Рейтинг
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року абсолютна більшість опитаних вважають політичну владу Росії винною у вчиненні воєнних злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Громадян Росії вважать винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.

Не тільки Путін: українці вважають співучасниками воєнних злочинів всіх жителів Росії

На думку більшості (75%) суди щодо воєнних злочинів в Україні варто розпочинати якомога швидше, 23% вважають, що це потрібно робити вже після закінчення війни.

Самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку - 55%.

Не тільки Путін: українці вважають співучасниками воєнних злочинів всіх жителів Росії

На думку більшості, Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України (94%), а також моральну шкоду, життю та здоров’ю громадян України (92%). Про компенсацію від міжнародних організацій говорять 11% та 14% відповідно, країн Європи - 6% і 5%, США - по 2%, України - 2% і 5% відповідно.

Менше половини опитаних вірять, що Росія компенсуватиме економічні та інфраструктурні втрати. Приблизно стільки ж не вірять у це. У компенсацію моральної шкоди, життю та здоров’ю громадянам України від Росії вірять менше 40%, не вірять - близько 60%.

Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, для проведення судочинства на звільнених від окупації територіях Донбасу та Криму 34% українців вважають, що потрібно створити спеціальні судові органи для цих територій, ще 22% - за створення таких спеціальних судів, але на тимчасовій основі. Майже 40% - за судочинство на звільнених територіях у звичайних судах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи