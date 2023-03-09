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Не нужен совсем: большинство украинцев против изучения русского языка в школах

Фото: русский язык не нужен в школах, считают большинство украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 г. большинство украинцев (52%) против изучения русского языка в школах в любом виде. Еще четыре года назад такое мнение разделяли только 8% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"И хотя сейчас 42% поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме, но даже здесь произошли значительные внутренние изменения в сторону снижения времени, которое должно отводиться на изучение русского языка", - отмечают социологи.

По данным КМИС, в 1998 году 46% считали, что объем изучения должен быть таким же, как для украинского языка. В 2019 году показатель составлял 30%, а сейчас - только 3%. Также с 32% до 6% стало меньше тех, кто считает, что русский язык должен изучаться в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки.

Сейчас фактически из указанных 42% подавляющее большинство - 33% (или почти 80% этой категории граждан) - хотели бы, чтобы русскому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным языкам, отмечают авторы исследования.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, в конце 2022 года абсолютное большинство украинцев считают политическую власть России виновной в совершении военных преступлений против Украины (98%), военнослужащих России считают виновными 96%. Граждан России считают виновными 87% респондентов, не виновными - только 10%.

По данным "Левада-центра", в феврале 2023 года почти 80% жителей России поддерживают войну против Украины.

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КМИС