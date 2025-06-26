Вам потрібна всього одня вправа для збереження мобільності в будь-якому віці

З віком багато хто з нас стикається з неприємною проблемою - поступовою втратою здатності вільно рухатися, що пов'язано зі зниженням м'язової сили та гнучкості. На щастя, є одна вправа, яка є необхідною базою.

Про який саме рух тіла йдеться, пояснює РБК-Україна з посиланням на Surrey Live.

Універсальна вправа для вашого тіла

Присідання класифікуються як багатосуглобова вправа, яка допомагає задіяти кілька груп м'язів одночасно, включаючи м'язи задньої поверхні стегна, литкові м'язи, сідниці, корпус та поперек. Це робить їх надзвичайно ефективними для покращення загальної сили та мобільності, що є ключовим для виконання повсякденних завдань.

Однією з найбільших переваг присідань є те, що вам не потрібно жодного спеціального обладнання чи абонементу в спортзал. Ви можете просто виконувати базові присідання у своїй вітальні, отримуючи при цьому всі переваги для здоров'я. Існують також різні варіанти присідань, які допоможуть сфокусуватися на певних групах м'язів, одночасно покращуючи загальну силу та мобільність тіла.

Як розвиватися та уникати травм?

Одне дослідження показує, що поступове чергування присідань з додаванням вільної ваги може знизити ймовірність травм, одночасно покращуючи загальну силу тіла. Рекомендується, щоб люди, які виконують присідання, з часом збільшували інтенсивність тренувань та загальний обсяг вправи, щоб допомогти організму адаптуватися та стати сильнішим.

Звісно, здібності кожної людини до виконання вправи на початковому етапі різняться. Багато хто може не почуватися комфортно, одразу беручи важкі ваги. Для початківців насправді важливіше досконало відпрацювати техніку виконання вправи, аніж її інтенсивність чи обсяг. Це допоможе значно зменшити ризик травм.

Як правильно виконувати присідання

Щоб правильно виконати присідання, спочатку станьте, розставивши стопи трохи ширше стегон, тримайте груди піднятими, а м'язи корпусу напруженими. Потім:

Почніть рух з відведення стегон назад , починаючи опускатися у присідання.

, починаючи опускатися у присідання. Опускаючись , дозвольте колінам рухатися в одній лінії з пальцями ніг, переконавшись, що вони не виходять занадто далеко вперед або не зводяться всередину.

, дозвольте колінам рухатися в одній лінії з пальцями ніг, переконавшись, що вони не виходять занадто далеко вперед або не зводяться всередину. Щойно ваші стегна стануть паралельно підлозі або нижче , лікті повинні опинитися між колінами - це завершує першу половину руху.

, лікті повинні опинитися між колінами - це завершує першу половину руху. Завершіть другу половину руху, відштовхуючись вгору через п'яти, при цьому тримаючи сідничні м'язи напруженими.

Пам'ятайте, що завжди краще виконувати присідання з правильною технікою та малою вагою або без неї, ніж з поганою технікою та великою вагою.