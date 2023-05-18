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"Потрібна тотальна тиша!". ГУР просить не публікувати кадри застосування безпілотників

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Київ, Четвер 18 травня 2023 08:25
"Потрібна тотальна тиша!". ГУР просить не публікувати кадри застосування безпілотників Фото: ГУР просить не публікувати кадри застосування безпілотників (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В українській воєнній розвідці звернулися до громадян із закликом не публікувати фото та відео застосування БПЛА. Також не поширювати знімки з виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

"Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається із закликом - призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень!" - йдеться в повідомленні.

Зокрема, воєнна розвідка України просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

"Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними! Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!" - пояснили в ГУР.

Нагадаємо, раніше українців закликали не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що особи, які знімали й викладали в мережу кадри роботи української ППО, будуть нести за це відповідальність.

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