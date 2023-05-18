ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нужна тотальная тишина!". ГУР просит не публиковать кадры применения беспилотников

Новина українською →
Киев, Четверг 18 мая 2023 08:25
"Нужна тотальная тишина!". ГУР просит не публиковать кадры применения беспилотников Фото: ГУР просит не публиковать кадры применения беспилотников (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В украинской военной разведке обратились к гражданам с призывом не публиковать фото и видео применения БПЛА. Также не распространять снимки с производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Для наиболее эффективного уничтожения врагов и скорейшей деоккупации украинских территорий, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается с призывом - приостановить публикацию любых фото и видео материалов, сделанных с помощью БПЛА и их применения без соответствующих согласований!" - говорится в сообщении.

В частности, военная разведка Украины просит не обнародовать текстовые, фото и видеосообщения, касающиеся времени, места и особенностей работы и производства беспилотников.

"Несокрушимое единство и слаженность действий общества и армии Украины во время войны уже показали нашу способность оказывать эффективное сопротивление агрессивному врагу, вводить вражеские войска в заблуждение и, в конце концов, наносить захватчикам тяжелые потери. Пора сделать их критическими! Сейчас Украине нужна тотальная тишина в воздухе, чтобы выгнать врага из нашей земли!" - объяснили в ГУР.

Напомним, ранее украинцев призывали не снимать и не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны страны, поскольку это демаскирует расположение систем.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО, будут нести за это ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони ГУР Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
Ракетный удар по Киеву: войска РФ били из района Каспия, все цели уничтожены
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса