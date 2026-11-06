"Потрібна політична воля": Фінляндія закликала США передати Україні оплачені ракети

За словами глави фінського оборонного відомства, європейські країни вже повністю профінансували закупівлю ракет-перехоплювачів для українських систем ППО. Проте фактичним постачанням озброєння для ЗСУ наразі заважають саме політичні чинники з боку Вашингтона.

"Зараз настав найкритичніший момент, коли Україні необхідні всі засоби протиповітряної оборони. Фінансування у нас є, тепер потрібно, щоб запаси були доставлені в Україну. Але нам також потрібна політична воля з боку США, щоб розпочати поставки", - наголосив Хяккянен.

Відповідаючи на запитання про те, чи несе особисту відповідальність за це глава Пентагону Піт Гегсет, Хяккянен зазначив, що не володіє деталями щодо конкретної посадової особи.

"Я не знайомий з сутністю головної проблеми, але ми знаємо, що українцям потрібні Patriot. Європейці вже виділили на це кошти, і тепер це лише питання політичних домовленостей", - додав фінський міністр.

Водночас, за даними джерел Euronews у Альянсі, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі наразі переконує сім країн-членів передати Україні додаткові ракети з їхніх власних арсеналів.

Втім, ці держави не поспішають віддавати озброєння із запасів без чітких гарантій Вашингтона щодо швидкого заміщення переданих ракет.