"Нужна политическая воля": Финляндия призвала США передать Украине оплаченные ракеты

По словам главы финского оборонного ведомства, европейские страны уже полностью профинансировали закупку ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО. Однако фактическим снабжением вооружения для ВСУ мешают именно политические факторы со стороны Вашингтона.

"Сейчас настал самый критический момент, когда Украине необходимы все средства противовоздушной обороны. Финансирование у нас есть, теперь нужно, чтобы запасы были доставлены в Украину. Но нам также нужна политическая воля со стороны США, чтобы начать поставки", - подчеркнул Хяккянен.

Отвечая на вопрос о том, несет ли личную ответственность за это глава Пентагона Пит Гегсет, Хяккянен отметил, что не владеет деталями о конкретном должностном лице.

"Я не знаком с сущностью главной проблемы, но мы знаем, что украинцам нужны Patriot. Европейцы уже выделили на это средства, и теперь это только вопрос политических договоренностей", - добавил финский министр.

В то же время, по данным источников Euronews в Альянсе, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пока убеждает семь стран-членов передать Украине дополнительные ракеты из их собственных арсеналов.

Впрочем, эти государства не спешат отдавать вооружение из запасов без четких гарантий Вашингтона по быстрому замещению переданных ракет.