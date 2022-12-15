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Потрібна пауза. У Міноборони назвали причину російських атак на енергетику України

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Україна, Четвер 15 грудня 2022 11:36
Потрібна пауза. У Міноборони назвали причину російських атак на енергетику України Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія б'є по енергетичній інфраструктурі України, щоб викликати невдоволення серед населення. Таким чином ворог намагається взяти паузу в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр під час брифінгу.

"Російській Федерації важлива зараз пауза в бойових діях. Саме тому вони таким цинічним чином намагаються знищити всю енергосистему України. Пропагандисти мають бажання спровокувати протестні настрої всередині України, які, на їхню думку, примусять військово-політичне керівництво України прийняти так звані "мирні пропозиції" РФ", - пояснила Маляр.

Заступниця глави Міноборони зазначила, що українців чекає важка зима, але такі умови необхідно пройти заради перемоги над окупантами.

"Наразі в топі обговорень складна зима, яку нам доведеться пережити. Проте кожну мить варто пам'ятати, заради чого ми повинні з гідністю пройти цю темряву і зберегти своє внутрішнє світло. За нею нас чекає перемога над ворогом", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора російські війська намагалися завдали ударів по Києву дронами-камікадзе. Проте українські захисники збили всі безпілотники ворога.

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