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Нужна пауза. В Минобороны назвали причину российских атак на энергетику Украины

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 11:36
Нужна пауза. В Минобороны назвали причину российских атак на энергетику Украины Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы вызвать недовольство среди населения. Таким образом враг пытается взять паузу в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

"Российской Федерации важна сейчас пауза в боевых действиях. Именно поэтому они таким циничным образом пытаются уничтожить всю энергосистему Украины. У пропагандистов есть желание спровоцировать протестные настроения внутри Украины, которые, по их мнению, заставят военно-политическое руководство Украины принять так называемые "мирные предложения" РФ", - объяснила Маляр.

Замглавы Минобороны отметила, что украинцев ждет тяжелая зима, но такие условия необходимо пройти ради победы над оккупантами.

"Пока в топе обсуждений сложная зима, которую нам придется пережить. Однако каждый миг стоит помнить, ради чего мы должны с достоинством пройти эту тьму и сохранить свой внутренний свет. За ней нас ждет победа над врагом", - сказала она.

Напомним, вчера российские войска пытались нанести удары по Киеву дронами-камикадзе. Однако украинские защитники сбили все\ беспилотники врага.

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