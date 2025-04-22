"Жодних перепон від України немає": Зеленський закликав Росію до переговорів про тишу

Зеленський зауважив, що наразі тривають рятувальні роботи в Харкові після масового удару російських дронів. Також був удар авіабомбами по Запоріжжю, де пошкоджені житлові будинки.

"На жаль, є загибла - цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини", - нагадав президент.

Також цієї ночі російські дрони вдарили по Одесі. Не припиняє Росія й обстрілів Сумщини, Харківщини, Донеччини та південних областей.

"Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною.

"Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - підкреслив він.

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, напередодні Великодня російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке мало тривати трохи понад добу. Пори це повністю бої не припинялися.

За словами президента України Володимира Зеленського, за час дії "великоднього перемир'я" Росія порушила його 2935 разів.

Водночас Зеленський запропонував Росії почати перемир'я на 30 днів, у рамках якого будуть заборонені удари по цивільних об'єктах. На це російський диктатор Володимир Путін у відповідь, що з нею потрібно розібратися.