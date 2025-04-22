"Никаких преград от Украины нет": Зеленский призвал Россию к переговорам о тишине

Зеленский отметил, что сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после массового удара российских дронов. Также был удар авиабомбами по Запорожью, где повреждены жилые дома.

"К сожалению, есть погибшая - гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка", - напомнил президент.

Также этой ночью российские дроны ударили по Одессе. Не прекращает Россия и обстрелы Сумщины, Харьковщины, Донетчины и южных областей.

"Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.

"Наше предложение прекращения огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", - подчеркнул он.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, накануне Пасхи российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться чуть более суток. Поры это полностью бои не прекращались.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время действия "пасхального перемирия" Россия нарушила его 2935 раз.

В то же время Зеленский предложил России начать перемирие на 30 дней, в рамках которого будут запрещены удары по гражданским объектам. На это российский диктатор Владимир Путин в ответ, что с ней нужно разобраться.