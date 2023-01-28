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Потрібна "довга рука". Ігнат пояснив, чому ЗСУ не знищують балістичні ракети

Фото: речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не має засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Їх потрібно збивати на старті запуску, це під силу Patriot або SAMP/T.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ.

За його словами, вирішити цю проблему у повітрі можуть комплекси Patriot або SAMP/T.

"Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - додав Ігнат.

Як повідомлялося, Франція та Італія вже близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, хоча поки неясно, як швидко буде ухвалено остаточне рішення.

При цьому як раніше пояснювали у Повітряних силах ЗСУ, в умовах повномасштабної війни з Росією наша країна потребує винищувачі типу F-16.

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