Нужна "длинная рука". Игнат объяснил, почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты

У Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет в воздухе. Их нужно сбивать на старте запуска, это под силу Patriot либо SAMP/T.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на FREEДОМ .

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до позиций вражеских и уничтожать непосредственно на месте установки, которые запускают ракеты", - добавил Игнат.

По его словам, решить эту проблему непосредственно в воздухе могут комплексы Patriot либо SAMP/T.

Как сообщалось, Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

При этом как ранее объясняли в воздушных силах ВСУ, в условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16.

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