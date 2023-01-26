Франція та Італія близькі до угоди про постачання Україні систем ППО ЗРК SAMP/T, - Reuters

Франція та Італія вже близькі до завершення технічних деталей щодо постачання системи протиповітряної оборони SAMP/T в Україну, хоча поки неясно, як швидко буде прийнято остаточне рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми завершуємо це з італійцями. Це не дуже далеко", - сказало французьке дипломатичне джерело.

У листопаді Київ попросив своїх західних союзників більше систем протиповітряної оборони, зокрема, SAMP/T, ще відомий як Mamba.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в п’ятницю, 27 січня, вирушить до Італії, щоб зустрітися зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, причому за даними видання, обидві сторони хочуть продовжити переговори про SAMP/T.

Система спільного франко-італійського консорціуму може відслідковувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

"Було прийнято політичне рішення. Зараз тільки завершуються технічні деталі, тому що це складна система", - сказав другий дипломат.