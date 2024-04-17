Потрібен фінансовий щит. Зеленський назвав Світовому банку три пріоритети для України

Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України під час участі у круглому столі на підтримку країни у Світовому банку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Президент України назвав першим пріоритетом фінансову підтримку.

"Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит. ", - сказав Зеленський.

Український лідер згадав заморожені російські активи як другий пріоритет .

"Друге - справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.", - заявив президент України.

Останнім пріоритетом Зеленський назвав економіку.

"Третій пріоритет - це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. ", - сказав Зеленський.