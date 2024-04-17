Потрібен фінансовий щит. Зеленський назвав Світовому банку три пріоритети для України
Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України під час участі у круглому столі на підтримку країни у Світовому банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.
Президент України назвав першим пріоритетом фінансову підтримку.
"Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит. ", - сказав Зеленський.
Український лідер згадав заморожені російські активи як другий пріоритет .
"Друге - справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї.", - заявив президент України.
Останнім пріоритетом Зеленський назвав економіку.
"Третій пріоритет - це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність. ", - сказав Зеленський.
Допомога Світового банку Україні
Раніше ми писали, що Україна отримала 1,5 млрд доларів кредиту на підтримку політики розвитку "Основи зростання" від Японії та Великобританії через механізм Світового банку.
Також Всесвітній банк спільно з Міністерством економіки України працюють над залученням 500 млн доларів. Вони будуть спрямовані на фінансування проектів підтримки українського бізнесу у 2024 році.
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