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Требуется финансовый щит. Зеленский назвал Всемирному банку три приоритета для Украины

Киев, Среда 17 апреля 2024 23:45
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Требуется финансовый щит. Зеленский назвал Всемирному банку три приоритета для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины во время участия в круглом столе в поддержку страны во Всемирном банке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины назвал первым приоритетом финансовую поддержку.

"Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты устоишь в войне. Для этого требуется достаточная финансовая поддержка. У Путина деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит", - сказал Зеленский.

Украинский лидер упомянул замороженные российские активы в качестве второго приоритета.

"Второе - справедливость. Замороженные российские активы должны работать против российского террора. Кремль как единственный виновник этой войны должен уплатить реально мучительную цену за нее", - заявил президент Украины.

Последним приоритетом Зеленский назвал экономику.

"Третий приоритет - это планирование. Уже сейчас нам нужно планировать 25-й год. Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, экономики. Требуется восстановление. Нужна новая экономическая способность", - сказал Зеленский.

Помощь Всемирного банка Украине

Ранее мы писали, что Украина получила 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития "Основы роста" от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Также Всемирный банк совместно с Министерством экономики Украины работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса в 2024 году.

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