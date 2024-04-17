Требуется финансовый щит. Зеленский назвал Всемирному банку три приоритета для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины во время участия в круглом столе в поддержку страны во Всемирном банке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины назвал первым приоритетом финансовую поддержку.

"Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты устоишь в войне. Для этого требуется достаточная финансовая поддержка. У Путина деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит", - сказал Зеленский.

Украинский лидер упомянул замороженные российские активы в качестве второго приоритета.

"Второе - справедливость. Замороженные российские активы должны работать против российского террора. Кремль как единственный виновник этой войны должен уплатить реально мучительную цену за нее", - заявил президент Украины.

Последним приоритетом Зеленский назвал экономику.

"Третий приоритет - это планирование. Уже сейчас нам нужно планировать 25-й год. Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, экономики. Требуется восстановление. Нужна новая экономическая способность", - сказал Зеленский.