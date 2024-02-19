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ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Понеділок 19 лютого 2024 02:40
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ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState Фото: українські військові відбили штурми російських окупантів біля Ласточкиного недалеко від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники після взяття під контроль Авдіївки здійснили поблизу міста спроби масованих штурмів біля Ласточкиного, проте Сили оборони України відбили ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інтерактивної карти DeepStateMap.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Інтервенти пробували штурмувати біля Ласточкиного, яке знаходиться на північний захід від Авдіївки, звідки вже вийшли українські війська. Атаки в районі Ласточкиного противник здійснював значним числом піхоти, але усі ці спроби виявилися для ворога невдалими.

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Зазначається, що окупанти нині проводять накопичення по посадках, і, вірогідно, поновить штурмові дії вже найближчими днями.

Також повідомляється, що війська РФ атакують в Первомайському та підійшли впритул до Невельського. Бої точаться біля н.п. Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка, де "противник посилив тиск".

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Аналітики ресурсу зазначають, що після завершення боїв за саму Авдіївку російським окупантам, вірогідно, потрібно приймати рішення щодо перекидання основних сил на інші ділянки фронту.

"Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному", - йдеться в публікації.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На цьому відрізку фронту російські загарбники проводили штурмові дії в Білогорівці (Луганська область), але отримали відсіч з боку Сил оборони.

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Війська РФ намагаються знайти в Богданівці "слабкі місця" з метою продавити лінію зіткнення. У публікації йдеться, що біля Іванівки інтервенти мають успіхи, і продовжують проводити там штурмові дії.

Також зазначається, що ворог просунувся біля Іванівського на захід від Бахмута.

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Ситуація на Сватівському відтинку фронту

На цій частині фронту російські окупанти проводять ротацію. Також ворог продовжує посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки.

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Ситуація на Запорізькому відтинку

Війська РФ розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. На південний захід від останнього противнику вдалося пробити оборону ЗСУ, йдеться в матеріалі, і наразі українські захисники намагаються "ліквідувати цю проблему".

Також зазначається, що у неділю інтенсивність дещо спала. У публікації вказується, що частині російських загарбників вдалося прорватися у Роботине, але більшість з них вже була ліквідована бійцями ЗСУ.

ЗСУ відбили штурми росіян біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку, - DeepState

Ситуація на інших відтінках фронту

На Бердянському відтинку активізувалися російські окупанти, зокрема біля Новодонецького, де тривають бойові дії. На Таврійському, Сіверському відтінках, а також біля інших частин північного кордону - зміни не зафіксовані.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ 18 лютого, протягом доби на фронтах відбулось 56 бойових зіткнень.

Раніше у неділю речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що підрозділи ЗСУ були виведені з Авдіївки на нові більш вигідні позиції. Своєю чергою окупанти намагаються наступати на Ласточкине на цьому напрямку. Там за добу було відбито 14 атак.

Додамо, як розповіли в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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