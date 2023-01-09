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Потребує обслуговування. РФ перекидає до Білорусі застарілу техніку, - Генштаб

Фото: РФ перекидає до Білорусі застарілу техніку (t.me/modmilby)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія продовжує перекидати техніку до Білорусі. Однак вона знята з тривалого зберігання та потребує обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника в республіку, Білорусь з російської федерації знята з тривалого зберігання та потребує обслуговування", - зазначили в Генеральному штабі.

Також відомо, що до ремонтних робіт техніки залучаються білоруські військовослужбовці.

Нагадаємо, в російська армія продовжує перекидання військових та техніки до Білорусі. Так, 6 січнядо РБ прибув черговий ешелон, який міг доставити близько 800 російських військових, а наступного дня росіяни могли перекинути ще стільки ж людей.

Крім того, наприкінці грудня за 13 години до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

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