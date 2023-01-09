Нуждается в обслуживании. РФ перебрасывает в Беларусь устаревшую технику, - Генштаб

Россия продолжает перебрасывать технику в Беларусь. Однако она снята с длительного хранения и требует обслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"Значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику, Беларусь с российской федерации снята с длительного хранения и требует обслуживания", - отметили в Генеральном штабе.
Также известно, что к ремонтным работам техники привлекаются белорусские военнослужащие.
Напомним, в российская армия продолжает переброску военных и техники в Беларусь. Так, 6 января в РБ прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных, а на следующий день россияне могли перебросить еще столько же человек.
Кроме того, в конце декабря за 13 часов в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.
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