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Нуждается в обслуживании. РФ перебрасывает в Беларусь устаревшую технику, - Генштаб

Фото: РФ перебрасывает в Беларусь устаревшую технику (t.me/modmilby)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия продолжает перебрасывать технику в Беларусь. Однако она снята с длительного хранения и требует обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику, Беларусь с российской федерации снята с длительного хранения и требует обслуживания", - отметили в Генеральном штабе.

Также известно, что к ремонтным работам техники привлекаются белорусские военнослужащие.

Напомним, в российская армия продолжает переброску военных и техники в Беларусь. Так, 6 января в РБ прибыл очередной эшелон, который мог доставить около 800 российских военных, а на следующий день россияне могли перебросить еще столько же человек.

Кроме того, в конце декабря за 13 часов в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.

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