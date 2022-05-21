Потребовали покинуть "воды РФ": оккупанты не пропустили возле Змеиного судно из Того

"Сегодня утром (21 мая - ред.) гражданское судно Britta K под флагом Республики Того осуществляло транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении к остову команда получила сигнал от россиян с требованием покинуть "территориальные воды РФ". В случае отказа оккупанты пригрозили применить оружие.

"Судно с координатами… вы приближаетесь к территориальным водам Российской Федерации, если не измените курс, по вам будет применено оружие", - приводит цитату из переговоров российских военных с командой судна пресс-служба ВМС ВСУ.