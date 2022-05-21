Зажадали покинути "води РФ": окупанти не пропустили біля Зміїного судно з Того

"Сьогодні вранці (21 травня - ред.) цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того здійснювало транзитний прохід по українських територіальних водах поблизу острова Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що при наближенні до остова команда отримала сигнал від росіян з вимогою покинути "територіальні води РФ". У разі відмови окупанти пригрозили застосувати зброю.

"Судно з координатами... ви наближаєтеся до територіальних вод Російської Федерації, якщо не зміните курс, за вами буде застосована зброя", - наводить цитату з переговорів російських військових із командою судна пресслужба ВМС ЗСУ.