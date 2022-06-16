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Потребности армии: что больше всего нужно военным на фронте

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Украина, Четверг 16 июня 2022 12:14
Потребности армии: что больше всего нужно военным на фронте Фото: глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украинским военным для эффективной обороны на фронте нужно не только оружие. Сейчас есть потребность в компьютерной и автомобильной технике, а также амуниции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, чаще всего поступают запросы относительно машин, пикапов, микроавтобусов, а также беспилотников. Кроме того, военные нуждаются в планшетах, флешках, ноутбуках и плазмах.

"Оружейники на коптеры, запасные аккумуляторные батареи, зарядки, старлинки. Потом связь: моторолы, Hytera, голосовые шлюзы, телефоны, радиорелейки, мачты, кабеля, переходники и прочее - все, что предназначено для управления и коммуникации армии", - объяснил Чмут.

Он добавил, что также постоянно есть запрос на тепловизоры, ночники, металлоискатели или миноискатели, броню, шлемы, аптечки, генераторы.

"Сегодня вернулся с юга, несколько командиров разного уровня озвучили запрос на саперные лопатки. В армии закончились саперные лопатки", - сказал Чмут.

Напомним, что Тарас Чмут также рассказал о том, какое оружие необходимо Украине.

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