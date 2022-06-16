Потреби армії: що найбільше необхідно військовим на фронті

Українським військовим для ефективної оборони на фронті потрібна не тільки зброя. Зараз є потреба в комп'ютерній та автомобільній техніці, а також амуніції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, найчастіше надходять запити щодо машин, пікапів, мікроавтобусів, а також безпілотників. Крім того, військові потребують планшетів, флешок, ноутбуків та плазм.

"Зброси на коптери, запасні акумуляторні батареї, зарядки, старлінки. Потім зв'язок: Мотороли, Hytera, голосові шлюзи, телефони, радіорелейки, мачти, кабеля, перехідники тощо - все, що призначене для управління і комунікації війська", - пояснив Чмут.

Він додав, що також постійно є запит на тепловізори, нічники, металошукачі або міношукачі, броню, шоломи, аптечки, генератори.

"Сьогодні повернувся з півдня, кілька командирів різного рівня озвучили запит на саперні лопатки. В армії закінчилися саперні лопатки", - сказав Чмут.