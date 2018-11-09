Потреба в коштах на інсулін загалом становить 1,38 млрд гривень, - комітет ВР

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З держбюджету на забезпечення інсуліном було виділено 720,7 млн гривень, а з місцевих - 290,6 млн

У комітеті з питань охорони здоров'я заявили, що, за даними регіонів, потреба в коштах на поточний рік для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну становить 1,38 мільярдів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет розглянув питання щодо стану фінансового забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у 2018 році .

"За даними регіонів, потреба в коштах на поточний рік для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну становить 1 388 037,636 тисяч гривень. Обсяг коштів, виділених з державного бюджету на 2018 рік на вказані цілі (як цільові кошти у складі медичної субвенції з урахуванням залишку коштів на початок року), становить 720 795,990 тисяч гривень або 51,93% від потреби. З місцевих бюджетів додатково виділено 290 602, 077 тисяч гривень (20,94% від потреби)", - сказано у повідомленні.

Отже, як зазначили члени комітету, потреба в додаткових коштах до кінця 2018 року для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну становить 293 332,29 тисяч гривень.

Крім того, повідомляється, що у держбюджеті на 2018 рік Міністерству охорони здоров’я на закупівлю витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну передбачено 18,745 млн гривень.

Нагадаємо, у комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я заявили, що обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у цьому році покриває потребу лише на 50%.

Як писало РБК-Україна раніше, виконуючий обов'язки Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що повне відшкодування вартості препаратів інсуліну МОЗ планує почати в 2019 році.