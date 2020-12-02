Потребность в гуманитарной помощи увеличится на 40% из-за COVID-19, - ООН

Фото: тест на коронавирус (УНИАН)

Из-за пандемии коронавируса потребность в гуманитарной помощи в 2021 году увеличится на 40%. В следующем году в ней будут нуждаться 235 миллионов человек.

Об этом сказано в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).

"Кризис COVID-19 столкнул миллионы людей с бедностью и способствовал гигантскому росту гуманитарных потребностей", - отметил глава Управления Марк Лоукок.

Данные ООН гласят, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров 35 миллионов долларов. Эти средства нужны для обеспечения 160 миллионов человек в 56 странах мира кровом, едой и медицинской помощью.

Напомним, Верховная рада планирует расширить полномочия областных госадминистраций по оформлению гуманитарных грузов.

Как писало РБК-Украина, в ООН ранее заявили, что промышленный спад, вызванный пандемией COVID-19, не привел к снижению рекордных уровней содержания парниковых газов атмосфере. Несмотря на ожидания, выбросы снизились незначительно.