Карантин мало повлиял на выбросы парниковых газов, - ООН

Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данным ООН, природа не смогла очиститься во время локдауна

Промышленный спад, вызванный пандемией COVID-19, не привел к снижению рекордных уровней содержания парниковых газов атмосфере. Несмотря на ожидания, выбросы снизились незначительно.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По оценкам ВМО, в течение наиболее интенсивного периода остановки работы предприятий ежедневные выбросы CO2 во всем мире, возможно, сократились на величину до 17% из-за изоляции населения.

Предварительные оценки указывают на сокращение годовых глобальных выбросов за 2020 год в диапазоне от 4,2 до 7,5%. В глобальном масштабе такое сокращение выбросов не приведет к снижению выбросов CO2 в атмосферу. Уровень CO2 будет продолжать расти, хотя и слегка сниженными темпами (на 0,08-0,23 млн в год меньше). Это вполне укладывается в естественную межгодовую изменчивость в 1 млн.

"Это означает, что в краткосрочной перспективе нельзя отличить воздействие связанного с COVID-19 режима изоляции от естественных колебаний", - говорится в докладе.

По данным ВМО в 2019 году произошел еще один скачок роста уровня двуокиси углерода, и среднегодовой показатель в мире превысил значительный порог в 410 млн. Рост продолжается и в 2020 году.

"Двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане еще дольше. Последний раз сопоставимая концентрация CO2 на Земле была 3-5 миллионов лет назад, когда температура воздуха была на 2-3 градусов выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас. Но тогда на Земле не было 7,7 млрд жителей", - сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, глобальное потепление больше всего повлияло на два украинских города. За последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов. Меньше всего глобальное потепление сказалось в Ужгороде, где потеплело на 0,9 градусов.