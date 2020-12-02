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Потреба в гуманітарній допомозі збільшиться на 40% через COVID-19, - ООН

Україна, Середа 02 грудня 2020 09:59
Потреба в гуманітарній допомозі збільшиться на 40% через COVID-19, - ООН
Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Через пандемію коронавірусу потреба в гуманітарній допомозі в 2021 році збільшиться на 40%. У наступному році її будуть потребувати 235 мільйонів осіб.

Про це сказано в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА).

"Криза COVID-19 зіштовхнула мільйони людей з бідністю і сприяла гігантському зростанню гуманітарних потреб", - зазначив глава Управління Марк Лоукок.

Дані ООН свідчать, що для реагування на наслідки пандемії у гуманітарній сфері необхідно зібрати від країн-донорів 35 мільйонів доларів. Ці кошти потрібні для забезпечення 160 мільйонів осіб у 56 країнах світу дахом, їжею і медичною допомогою.

Нагадаємо, Верховна рада планує розширити повноваження обласних держадміністрацій з оформлення гуманітарних вантажів.

Як писало РБК-Україна, в ООН раніше заявили, що промисловий спад, викликаний пандемією COVID-19, не привів до зниження рекордних рівнів вмісту парникових газів атмосфері. Попри очікування, викиди знизилися незначно.

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Новини України В світі Гуманітарна допомогаООНпандемияКоронавірус

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