Рада хочет упростить ввоз "гуманитарки" в Украину

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада планирует расширить полномочия областных госадминистраций по оформлению гуманитарных грузов. Соответствующий законопроект №3527 в первом чтении поддержали 226 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект закона предусматривает расширение полномочий Совета министров Автономной республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в части признания гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн.

На данный момент такие полномочия ОГА предусмотрены для грузов весом до 3 тонн.

Напомним, в официальном заявлении посольства США в Украине указано, что Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на 4,1 млрд долларов как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд гривен, или около 2780 гривен на одного гражданина.

Кроме того, США также выдали Украине три суверенные гарантии займов на 1 млрд долларов каждая для содействия стабилизации экономики.

Как писало РБК-Украина, с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу. В ЕС также заявили о готовности помогать Украине в полном завершении разминирования в регионе.