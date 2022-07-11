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Продажи на АЗС упали вдвое: эксперт объяснил причину

Фото: потребление нефтепродуктов в Украине с начала войны упало в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребление нефтепродуктов в Украине с начала войны упало примерно в два раза. Рынок постепенно наполняется предложением, а дефицит исчезает.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Как отметил эксперт, в первые месяцы войны было очень трудно анализировать уровень потребления нефтепродуктов в Украине. Были неплохие запасы горючего на рынке, а импорта почти не было.

"Сейчас мы четко видим, какие поставка и спрос. И можно уже констатировать, что потребление всех марок нефтепродуктов в Украине сократилось примерно вдвое по сравнению с довоенным периодом", - сообщил Куюн.

По его словам, в июне ситуация с поставкой нефтепродуктов в Украину существенно улучшилась: очереди на АЗС исчезли, а крупнейшие сети заявили о снятии лимитов. Прежде всего, проблему удалось решить благодаря отмене госрегулирования цен. Это позволило открыть рынок и активизировать поставщиков. В июне количество импортеров топлива втрое превысило довоенное.

"Поставлять нефтепродукты начали не только оптовые компании, которые ранее работали исключительно на внутреннем рынке, а также аграрные, транспортные и промышленные предприятия", - добавил эксперт.

Напомним, автогаз за июнь подешевел почти на 20%. Некоторые АЗС продают его по 35-36 гривен. Также есть предпосылки для снижения цен на дизтопливо на 4-5 гривен за литр"

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