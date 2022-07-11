Продажи на АЗС упали вдвое: эксперт объяснил причину

Как отметил эксперт, в первые месяцы войны было очень трудно анализировать уровень потребления нефтепродуктов в Украине. Были неплохие запасы горючего на рынке, а импорта почти не было.

"Сейчас мы четко видим, какие поставка и спрос. И можно уже констатировать, что потребление всех марок нефтепродуктов в Украине сократилось примерно вдвое по сравнению с довоенным периодом", - сообщил Куюн.

По его словам, в июне ситуация с поставкой нефтепродуктов в Украину существенно улучшилась: очереди на АЗС исчезли, а крупнейшие сети заявили о снятии лимитов. Прежде всего, проблему удалось решить благодаря отмене госрегулирования цен. Это позволило открыть рынок и активизировать поставщиков. В июне количество импортеров топлива втрое превысило довоенное.

"Поставлять нефтепродукты начали не только оптовые компании, которые ранее работали исключительно на внутреннем рынке, а также аграрные, транспортные и промышленные предприятия", - добавил эксперт.