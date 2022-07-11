Вернутся ли очереди на АЗС и какой будет цена бензина и "дизеля" в Украине

Очередей на АЗС уже нет, как в мае-июне (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Что происходит на украинских АЗС, справится ли страна с дефицитом топлива и что будет с ценами на бензин в ближайшей перспективе. Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Импортеры наполнили рынок. В июне ситуация с поставкой нефтепродуктов в Украину существенно улучшилась: очереди на АЗС исчезли, а крупнейшие сети заявили о снятии лимитов. Прежде всего проблему удалось решить благодаря отмене госрегулирования цен. Это позволило открыть рынок и активизировать поставщиков. В июне количество импортеров топлива втрое превысило довоенное.

Поставлять нефтепродукты начали не только оптовые компании, которые ранее работали исключительно на внутреннем рынке, а также аграрные, транспортные и промышленные предприятия.

В результате рынок достаточно наполнился дизтопливом и сжиженным газом, а также почти вышел на минимально необходимый уровень обеспечения бензином. Также исчез ажиотажный спрос. В разгар топливного кризиса потребители пытались не только заправиться, но и сделать определенные запасы. Кто-то дополнительно покупал 2-3 канистры, а кто-то и бочонок на 200 литров. Сейчас этого уже нет, что позволяет постепенно наполнять розничную сеть и даже делать некоторые запасы горючего на АЗС.

Потребление существенно упало. В первые месяцы войны было очень трудно анализировать уровень потребления нефтепродуктов в Украине. Были неплохие запасы горючего на рынке, а импорта почти не было. Сейчас мы четко видим, какие поставка и спрос. И можно уже констатировать, что потребление всех марок нефтепродуктов в Украине сократилось примерно вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Наполнение рынка привело к ожидаемому началу снижения цен. Например, сжиженный газ за последний месяц подешевел почти на 20%. Если в начале июня на некоторых заправках он стоил под 45 гривен, то уже сейчас есть случаи торговли по 35-36 гривен.

Также видим предпосылки для снижения цен на дизтопливо. Трейдеры завезли значительные объемы, надо снижать цены, чтобы поскорее вернуть деньги. Сейчас есть предпосылки для подешевения "дизеля" на 4-5 гривен за литр.

Делать долгосрочные ценовые прогнозы в нынешних условиях сложно. Ситуация остается непредсказуемой из-за огромного количества факторов, которые будут влиять на стоимость нефтепродуктов. Учитывая уничтожение внутренней нефтепереработки, сейчас Украина полностью зависит от поставок с европейского рынка.

Сама же Европа входит в фазу высокого сезонного потребления на фоне ощутимого дефицита свободных ресурсов, что провоцирует повышение закупочных цен. И чем больше будет дефицит топлива в Европе, тем дороже и труднее нам будет его покупать.

Нефть дешевеет, маржа растет. Интересные и довольно неожиданные события сейчас происходят на мировом рынке, где падает цена нефти. Если в пиковые периоды июня стоимость марки Brent достигала 130 долларов за баррель, то сейчас она снизилась до 100-105 долларов. Это существенное снижение, которое в том числе наносит удар по доходам рф от нефтяного экспорта.

Однако пока никто не понимает, чем вызвано это подешевение. Отсутствие ярко выраженной подоплеки нынешнего спада цен может свидетельствовать, что оно имеет спекулятивную составляющую, поэтому в дальнейшем нельзя исключать откат и новое подорожание нефти на мировом рынке.

Мировой нефтяной рынок сильно трансформируется из-за санкций против РФ. Последним особенно обеспокоены европейские страны. Никто не понимает, насколько существенно эмбарго на поставки российской нефти повлияет на дефицит и стоимость топлива в Европе. Однако очевидно, что это будет сильно давить на европейский рынок, а соответственно и на украинский.

Расслабляться рановато, впереди сезонный пик потребления. Сейчас в Украине ощущается спад топливного кризиса. Некоторым может показаться, что отсутствие очередей на АЗС свидетельствует о решении проблемы. Но это относительное спокойствие на рынке топлива обманчиво. Во-первых, впереди жатва и высокий сезон, во время которого потребление в Украине может вырасти на треть. Поэтому сейчас перед украинскими компаниями стоит задача обеспечить еще большие объемы поставок.

К сожалению, на традиционных для Украины направлениях импорта также есть определенные проблемы. Из-за повышенного спроса со стороны украинских компаний портовая перевалка нефтепродуктов в Румынии и Болгарии уже перегружена. В Польше вообще нет свободных мощностей чтобы обеспечить перевалку топлива для украинского рынка. К тому же в этих странах также растет сезонное потребление, поэтому не исключено, что их правительства будут пытаться ограничить поставки в Украину для обеспечения внутренних потребностей.

В таких условиях для нас будет очень опасным жить иллюзиями и считать, что топливный кризис уже позади. Наоборот, уже сейчас необходимо работать над диверсификацией и расширением каналов поставок. Причем работать над этим необходимо не только бизнесу, но и государству. Нужен эффективный диалог с правительствами стран, через которые мы можем нарастить поставки нефтепродуктов.

Например, с той же Польшей, возможности которой сейчас используются лишь на 50%. С Румынией и Болгарией, которые могут отказаться от идей перекрыть некоторые "окна" поставок в Украину ради насыщения собственного рынка. Или с Германией, которая может обеспечивать более эффективную логистику поставки нефтепродуктов в Украину из портов Бельгии и Нидерландов.

Сейчас этот процесс очень сложный и дорогостоящий, однако в диалоге с бизнесом и правительствами этих стран можно значительно его упростить. Уже очевидно, что мы способны построить новый надежный и диверсифицированный рынок без российских и белорусских нефтепродуктов. Кстати, это первый прецедент в Европе.