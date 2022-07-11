Продажі на АЗС впали вдвічі: експерт пояснив причину

Як зазначив експерт, у перші місяці війни було дуже важко аналізувати рівень споживання нафтопродуктів в Україні. Були непогані запаси пального на ринку, а імпорту майже не було.

"Зараз ми чітко бачимо, які постачання і попит. І можна вже констатувати, що споживання всіх марок нафтопродуктів в Україні скоротилося приблизно вдвічі в порівнянні з довоєнним періодом", - повідомив Куюн.

За його словами, в червні ситуація з постачанням нафтопродуктів в Україну істотно покращилася: черги на АЗС зникли, а найбільші мережі заявили про зняття лімітів. Перш за все, проблему вдалося вирішити завдяки скасуванню держрегулювання цін. Це дозволило відкрити ринок і активізувати постачальників. У червні кількість імпортерів палива втричі перевищила довоєнне.

"Поставляти нафтопродукти почали не тільки оптові компанії, які раніше працювали виключно на внутрішньому ринку, а також Аграрні, транспортні та промислові підприємства", - додав експерт.