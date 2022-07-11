RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продажі на АЗС впали вдвічі: експерт пояснив причину

Фото: споживання нафтопродуктів в Україні з початку війни впало в два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання нафтопродуктів в Україні з початку війни впало приблизно в два рази. Ринок поступово наповнюється пропозицією, а дефіцит зникає.

Про це в колонці для РБК-Україна написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Як зазначив експерт, у перші місяці війни було дуже важко аналізувати рівень споживання нафтопродуктів в Україні. Були непогані запаси пального на ринку, а імпорту майже не було.

"Зараз ми чітко бачимо, які постачання і попит. І можна вже констатувати, що споживання всіх марок нафтопродуктів в Україні скоротилося приблизно вдвічі в порівнянні з довоєнним періодом", - повідомив Куюн.

За його словами, в червні ситуація з постачанням нафтопродуктів в Україну істотно покращилася: черги на АЗС зникли, а найбільші мережі заявили про зняття лімітів. Перш за все, проблему вдалося вирішити завдяки скасуванню держрегулювання цін. Це дозволило відкрити ринок і активізувати постачальників. У червні кількість імпортерів палива втричі перевищила довоєнне.

"Поставляти нафтопродукти почали не тільки оптові компанії, які раніше працювали виключно на внутрішньому ринку, а також Аграрні, транспортні та промислові підприємства", - додав експерт.

Нагадавши, автогаз за червень подешевшав майже на 20%. Деякі АЗС продають його по 35-36 гривень. Також є передумови для зниження цін на дизпаливо на 4-5 гривень за літр"

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин