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Дизель и автогаз дешевеют: сколько может стоить топливо

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 11:58
Дизель и автогаз дешевеют: сколько может стоить топливо Фото: дизель и автогаз подешевели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рынок Украины достаточно наполнился дизтопливом и сжиженным газом, а также почти вышел на минимально необходимый уровень обеспечения бензином. Это привело к ожидаемому началу снижения цен.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Как отметил эксперт, наполнение рынка привело к ожидаемому началу снижения цен. Например, сжиженный газ за последний месяц подешевел почти на 20%. Если в начале июня на некоторых заправках он стоил под 45 гривен, то уже сейчас есть случаи торговли по 35-36 гривен

"Также видим предпосылки для снижения цен на дизтопливо. Трейдеры завезли значительные объемы, надо снижать цены, чтобы поскорее вернуть деньги. Сейчас есть предпосылки для удешевления дизеля на 4-5 гривен за литр", - сообщил Куюн.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня средние розничные цены на бензин А-95 составляли 50,7 гривен за литр, на дизельное топливо - 57,0 гривен за литр, на автогаз - 40,6 гривен за литр.

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