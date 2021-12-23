Потребительские настроения украинцев снова ухудшились: что стало причиной

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2021 года составил 66, что на 2,8 пунктов ниже показателя октября. Падение индикатора вызвано снижением всех индексов, кроме Индекса ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал 4,5 пунктов и составляет 62,3, Индекс экономических ожиданий в ноябре составляет 68,5, что на 1,7 п. ниже от уровня этого индекса в октябре.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы увеличился на 2,7 п. и составляет 137,6. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,3 п. и составляет 189,6. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 2 п. и составляет 135,6.

"В ноябре 2021 года есть некоторая тенденция к снижению показателей индекса потребительских настроений и его составляющих, в частности по индексу текущего положения. Но в целом индекс находится на уровне ноября предыдущего года", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.