Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Індекс споживчих настроїв в Україні в листопаді 2021 року склав 66, що на 2,8 пунктів нижче за показник жовтня. Падіння індикатора спричинене зниженням усіх індексів, крім Індексу очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища впав 4,5 пунктів і складає 62,3, Індекс економічних очікувань у листопаді складає 68,5, що на 1,7 п. нижче від рівня цього індексу у жовтні.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття збільшився на 2,7 п. та складає 137,6. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,3 п. та складає 189,6. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 2 п. та складає 135,6.

"У листопаді 2021 року є деяка тенденція до зниження показників Індексу споживчих настроїв та його складових, зокрема щодо Індексу поточного становища. Але загалом індекс знаходиться на рівні листопада попереднього року", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.