Украинцы назвали главные причины экономического кризиса

В качестве главных причин текущего экономического кризиса украинцы чаще всего называют высокий уровень коррупции (42,1%) и некомпетентность власти (31,2%). О пандемии коронавируса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе - 8,5% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В середине октября 2021 года большинство респондентов - 55,5% - считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.