ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинцы назвали главные причины экономического кризиса

Новина українською →
Украина, Четверг 21 октября 2021 10:39
Украинцы назвали главные причины экономического кризиса Фото: причиной кризиса является коррупция и некомпетентность власти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В качестве главных причин текущего экономического кризиса украинцы чаще всего называют высокий уровень коррупции (42,1%) и некомпетентность власти (31,2%). О пандемии коронавируса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе - 8,5% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Украинцы назвали главные причины экономического кризиса

В середине октября 2021 года большинство респондентов - 55,5% - считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

Украинцы назвали главные причины экономического кризиса

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году. По оценке Минэкономики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2021 года составил 2,9%. Это в два раза меньше, чем падение за аналогичный период прошлого года (5,7%).

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун