Потребительские настроения украинцев ухудшаются второй месяц подряд

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре 2019 года составил 91,7 п., что на 4,2 п. ниже, чем в октябре. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения упал на 0,9 п., составив 87,2. Индекс экономических ожиданий упал на 6,3 п. и составил 94,8 п.

В ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 125,4, что на 13,7 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 185,7, что на 6,6 п. больше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. до значения 125,9.

"Индекс потребительских настроений понемногу падает второй месяц подряд после рекорда в сентябре. Падение в ноябре произошло за счет коррекции ожиданий развития экономики в ближайший год и 5 лет. Индексы, касающиеся личного дохода и целесообразности делать большие покупки, не претерпели существенных изменений в ноябре. Одновременно усилились инфляционные ожидания: соответствующий индекс вернулся на уровень марта 2019 года", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году. Как сообщила экономист Всемирного банка Анастасия Головач, для сохранения роста необходимо существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал.