Всемирный банк прогнозирует замедление украинской экономики

Фото: Анастасия Головач (РБК-Украина)

Факторы роста уже исчерпаны, а инвестиций по-прежнему недостаточно

Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году. Об этом экономист Всемирного банка Анастасия Головач сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила эксперт, по результатам первых 9 месяцев года рост экономики составил 3,9%, однако динамика ключевых отраслей украинской экономик не выглядит радостно.

"В четвертом квартале 2019 года украинская экономика может продемонстрировать определенное замедление", - сказала Головач.

По ее мнению, те факторы, которые повлияли на высокий рост экономики в трех кварталах 2019 года, могут оказаться краткосрочными.

"Украина вряд ли сможет получить хороший урожай три года подряд. В финансовом секторе в следующем году будет уже более высокая база сравнения и темпы роста, скорее всего, будут ниже. А рост, основанный на внутреннем потреблении, в принципе не является устойчивым", - сказала она.

Во Всемирном банке считают, что для сохранения темпов роста 2019 года Украине нужно сделать немало.

"Ключевым заданием тут является существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал. Пока что их динамика не радует. К примеру, в первом полугодии этого года темпы роста снизились до 13%, втором квартале - до 8%. И сейчас в доле ВВП капитальные инвестиции занимают меньше 20%. Этого недостаточно. Поэтому государственную политику нужно сосредоточить на обеспечении более высоких темпов роста инвестиций. Это должно происходить за счет прямых иностранных и внутренних инвестиций", - резюмировала Головач.

Напомним, по данным Всемирного банка рост экономики Украины в 2019 году был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.

Отметим, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0%. Улучшение прогноза обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений.