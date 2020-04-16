Потребительские настроения украинцев резко ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2020 года составил в 73,0 п., что на 8,9 п. ниже, чем в феврале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния упал на 7,3 п., составив 67,2. Индекс экономических ожиданий снизился на 9,9 п. и составил 76,9.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,4, что на 4,7 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий - 185,4, что на 2,7 п. выше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3-х месяцев значительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 21,5 п. - до значения 154,0.

"Индекс потребительских настроений упал в марте 2020 года до значения апреля 2019 года (месяц перед инаугурацией президента Владимира Зеленского). В марте 2020 года наибольшее падение зафиксировано по индексам оценки и ожиданий личного дохода и развития экономики в ближайший год. В то же время снижение индекса целесообразности делать большие покупки относительно небольшое. Вероятно, потребители настроены сделать запланированные крупные покупки сейчас, учитывая ожидаемый в будущем рост цен и девальвацию", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, кто имел работу до введения правительственного карантина, 40% заявили, что продолжают работать в обычном режиме, 23% - работают дистанционно. Кроме того, 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

Как сообщало РБК-Украина, за три недели карантина, введенного правительством Украины из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%.