ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Финансовый кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться

Новости » Экономика     16.03.2020 - 13:32
Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

После взлета в середине прошлого года оптимизм украинцев угасает

Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2020 года составил 81,9 п., что на 7,1 п. ниже, чем в январе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния упал на 4,5 п., составив 74,5. Индекс экономических ожиданий снизился на 8,9 п. и составил 86,8.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 128,7, что на 9,9 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий стабилен - 182,7, что на 1,8 п. выше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также неизменны: индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,8 п. - до значения 132,5.

Потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться

"В феврале индекс потребительских настроений падал. По сравнению с максимальным значением, зафиксированным в сентябре 2019 года, индекс потерял 16 процентных пунктов. Почти половина этого сокращения (7 п.п.) приходится на февраль по сравнению с январем 2020 года", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем за исключением зимних месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

Каждый десятый украинец считает себя больным Профсоюзы защитили трудовые права только 2% украинцев
Новости Украины потребителиопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь