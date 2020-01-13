ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Споживчі настрої українців трохи покращилися наприкінці 2019

Новини » Економіка     13.01.2020 - 12:53
Споживчі настрої українців трохи покращилися наприкінці 2019
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Через рекордне укріплення курсу гривні до долара громадяни повірили в національну валюту

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2019 року склав 92,2 п., що на 0,5 п. вище, ніж у листопаді. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища зменшився на 2,1 п., склавши 85,0. Індекс економічних очікувань зріс на 2,2 п. та склав 97,0.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 124,0, що на 1,3 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань впав до 180,6, що на 5,0 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 13,6 п. - до значення 112,3.

Споживчі настрої українців трохи покращилися наприкінці 2019

"У грудні 2019 загалом індекс споживчих настроїв не змінився порівняно до листопада. Проте окремі його субіндекси мають різноспрямовану динаміку. З одного боку, поліпшились очікування щодо розвитку економіки після їх погіршення у листопаді. З іншого боку, другий місяць поспіль знижуються індекс очікувань щодо власного доходу (у групах середнього та вище середнього доходу) та індекс доцільності робити великі покупки (у групі вище середнього доходу)", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічної спроможності населення України, який вимірює Центр Разумкова, в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.

Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року Українці дали прогноз курсу долара на 2020 рік
Новини України опроспотребители
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся