Споживчі настрої українців трохи покращилися наприкінці 2019

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Через рекордне укріплення курсу гривні до долара громадяни повірили в національну валюту

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2019 року склав 92,2 п., що на 0,5 п. вище, ніж у листопаді. Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища зменшився на 2,1 п., склавши 85,0. Індекс економічних очікувань зріс на 2,2 п. та склав 97,0.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 124,0, що на 1,3 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань впав до 180,6, що на 5,0 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 13,6 п. - до значення 112,3.

"У грудні 2019 загалом індекс споживчих настроїв не змінився порівняно до листопада. Проте окремі його субіндекси мають різноспрямовану динаміку. З одного боку, поліпшились очікування щодо розвитку економіки після їх погіршення у листопаді. З іншого боку, другий місяць поспіль знижуються індекс очікувань щодо власного доходу (у групах середнього та вище середнього доходу) та індекс доцільності робити великі покупки (у групі вище середнього доходу)", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічної спроможності населення України, який вимірює Центр Разумкова, в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.