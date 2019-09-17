Потребительские настроения украинцев вернулись на уровень до кризиса 2008 года

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Потребительский оптимизм граждан находится на уровне 2004-2008 годов

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2019 года составил 95,6 п., что на 7,6 п. выше, чем в июле. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего положения вырос на 6,6 п., составив 83,5. Индекс экономических ожиданий в августе вырос на 8,3 п. и составил 103,6.

Августовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 111,1 - это ниже показателя прошлого месяца на 3,3 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился - до 173,2, что на 3,9 п. меньше, чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также немного улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,7 п. - до значения 128,8.

"Индекс потребительских настроений граждан старше 16 лет приблизился к отметке 100 (значение 95,6), а в группе 16-59 лет - несколько превысил 100 (значение 101). Такие уровни индекса потребительских настроений наблюдались в Украине в период 2004-2008 годы (до августа 2008 года), а затем в течение трех месяцев (апрель-июнь) в 2010 году. Таким образом значение индекса потребительских настроений вернулись на уровень до кризиса 2008-2009 годов. В 2019 году самый большой рост идет по индексам ожиданий развития экономики. Индексы ожиданий развития экономики в июле-августе 2019 года даже превышают значение в 2004-2008 годах. В то же время индекс оценки текущего дохода и целесообразности делать крупные покупки в июле-августе 2019 года остается ниже уровня аналогичных индексов до кризиса 2009 года", - комментируют аналитики Info Sapiens.

sapiens.com.ua

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года потребительские настроения украинцев достигли нового пика. Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2019 года составил 88,0 п., что на 5,5 п. выше, чем в июне.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн.